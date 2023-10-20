***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 4.356.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.10.2023Ek Açıklamalar15.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2023 tarih ve 61/1346 sayılı kararı ile 4.356.000.000.-TL(DörtmilyarüçyüzellialtımilyonTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Bildirim Yazısı.pdfEK: 3 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 4 spk bülten 62-2023.pdfEK: 5 Yönetim Kurulu Kararı 54 1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208071BIST