***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2023 15:22
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.356.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 18.10.2023
Ek Açıklamalar
15.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yurtiçinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere yaptığımız borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2023 tarih ve 61/1346 sayılı kararı ile 4.356.000.000.-TL(DörtmilyarüçyüzellialtımilyonTürkLirası) ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Bildirim Yazısı.pdf
EK: 3 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 4 spk bülten 62-2023.pdf
EK: 5 Yönetim Kurulu Kararı 54 1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208071
BIST