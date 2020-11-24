***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., 24/11/2020 tarihli kredi derecelendirme raporunda Şirketimiz notunu uzun vadeli (ulusal) AA- ve kısa vadeli (ulusal) A-1 olarak açıklanmıştır.İlgili basın bülteni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889703BIST