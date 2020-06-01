***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 17:07
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sedat TARTAN istifa etmiş olup boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Erkut AKPINAR 'ın gerçek kişi üye olarak yapılacak ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve yerine seçildiği kişinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848132
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
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6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
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7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 380,23
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|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,90
|
|Frank
|7,0512
|7,0937
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8084
|1,8174
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.565
|423,00
|
|Tam
|2.535
|2.575
|25,80
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,24
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,03
|38,03
|0,19
|