***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sedat TARTAN istifa etmiş olup boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Erkut AKPINAR 'ın gerçek kişi üye olarak yapılacak ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve yerine seçildiği kişinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848132BIST