***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammet Lütfü ÇELEBİ'nin (Tc N-) , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İlhan ALPDAĞ'ın (Tc N-) seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852504BIST