***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 16:43
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammet Lütfü ÇELEBİ'nin (Tc N-) , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İlhan ALPDAĞ'ın (Tc N-) seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852504
BIST
16:35116.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 875,59
|Açılış
|: 115.617
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|Önceki Kapanış
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116.279
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115.555
16:356,8587
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.256.013
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.778.480
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.620.688
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|939.454.500
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|680.843.453
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|SKBNK
|1,43
|574.692.713
|% 6,72
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|600.797.227
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|452.340.469
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5328
|8,5756
|% 0,27
|
|Frank
|7,2377
|7,2813
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|8,60
|
|Tam
|2.584
|2.596
|8,90
|
|Yarım
|1.259
|1.270
|4,40
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
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