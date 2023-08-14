***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 17:23
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 11.08.2023 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yeniden görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. İlhan ALPDAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185227
BIST
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17:467.757
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,21
|Açılış
|: 7.795
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|Önceki Kapanış
|: 7.714
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7.681
En Yüksek
7.869
17:4627,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0933
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4629,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0828
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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29,7821
En Düşük
29,3063
17:461.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
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1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|147.024.376
|% -9,13
|
|MNDRS
|10,03
|295.188.580
|% -8,90
|
|AVHOL
|107,00
|153.429.046
|% -8,70
|
|DYOBY
|26,02
|119.846.244
|% -7,01
|
|ISSEN
|14,32
|244.145.313
|% -6,28
|
|ASTOR
|142,20
|12.072.528.959
|% 9,98
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|THYAO
|261,60
|9.279.592.781
|% -1,54
|
|TUPRS
|114,90
|5.851.605.303
|% 3,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,52
|2.720.829.789
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,87
|1.209.771.500
|% 2,11
|
|YKBNK
|15,84
|4.651.611.661
|% 0,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0388
|27,0614
|% 0,36
|
|Euro
|29,5091
|29,5223
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1608
|34,3321
|% 0,11
|
|Frank
|30,6663
|30,8510
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1898
|7,2259
|% 0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|21,00
|
|Yarım
|5.580
|5.630
|10,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.815
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|-0,36
|
Seans Raporu
17:43
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem
-
17:56BVSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 328 adet işlem