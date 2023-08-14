***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 11.08.2023 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yeniden görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. İlhan ALPDAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185227BIST