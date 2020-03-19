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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.03.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER




Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 699.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 174.960.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 174.960.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 174.960.000
İhraç Fiyatı 0,97476
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.03.2020
Kayıt Tarihi 18.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 174.960.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 20.12.2019 vade sonu 19.03.2020 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 19.03.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830735


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 35,20 466.326 % 10,00  
GYHOL 12,17 5.810.667 % 9,94  
GEDIK 12,73 3.545.094 % 9,93  
GLRYH 1,66 1.638.627 % 9,93  
RTALB 3,99 1.231.103 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5697 7,6077 % 0,75  
Frank 6,6766 6,7168 % 0,16  
Riyal 1,7344 1,7431 % 0,82  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -10,10  
Altın Gr. 310 311 0,81  
Cumhuriyet 2.065 2.096 -21,00  
Tam 2.064 2.117 -14,53  
Yarım 997 1.024 -7,03  
Çeyrek 500 512 -3,52  
Gümüş.Ons 12,00 12,04 0,05  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
B. Petrol 25,71 25,71 0,83  
Seans Raporu
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