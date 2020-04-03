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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.04.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFAS42013 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 699.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.770.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 182.770.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS42013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.770.000
İhraç Fiyatı 0,97258
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.04.2020
Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 182.770.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.12.2019 vade sonu 03.04.2020 olan 98 gün vadeli finansman bonolarının itfası 03.04.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834590


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SERVE 1,76 189.824 % 10,00  
AYCES 13,71 4.175.904 % 9,94  
PKENT 115,20 658.337 % 9,92  
AFYON 5,44 13.825.656 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2068 8,2480 % 0,38  
Frank 6,8351 6,8763 % 1,03  
Riyal 1,7777 1,7866 % 1,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.617 2,74  
Altın Gr. 348 348 4,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,37 14,42 -0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,03  
B. Petrol 33,74 33,74 3,80  
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