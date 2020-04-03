***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS42013 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 699.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 182.770.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 182.770.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.04.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS42013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.770.000İhraç Fiyatı 0,97258Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.04.2020Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerVakıf Faktoring A.Ş.'nin 182.770.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.12.2019 vade sonu 03.04.2020 olan 98 gün vadeli finansman bonolarının itfası 03.04.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834590BIST