VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.915.639
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|54.038.325
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|35.621.944
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|57.191.636
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7330
|8,7768
|% 1,07
|Frank
|7,1753
|7,2185
|% 0,94
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,28
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,12
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-2,10
|Tam
|2.517
|2.572
|-2,20
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,10
|Çeyrek
|615
|629
|-0,50
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|2,48
Seans Raporu
- 17:43SNPAM Yüzde -9.60 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 738, 266 adet işlem
- 17:42YAPRK Yüzde -4.31 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 742 adet işlem
- 17:41XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1133, 85 kaybederek (% -0.95 ) 117, 995
- 17:41XU100 Endeks 100, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 11, 192.00 milyon TL de
- 17:41IZFAS Yüzde -4.43 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 941 adet işlem