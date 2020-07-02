***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS72010 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 341.270.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 140.900.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.900.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS72010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.900.000İhraç Fiyatı 0,97429Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.07.2020Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 140.900.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.04.2020 vade sonu 02.07.2020 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.07.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854114BIST