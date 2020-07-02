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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFAS72010 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 341.270.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 140.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.900.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.900.000
İhraç Fiyatı 0,97429
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2020
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 140.900.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.04.2020 vade sonu 02.07.2020 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.07.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854114


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 2,31 188.071.386 % 10,00  
KENT 621,60 5.084.754 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.631.721 % 10,00  
MAALT 85,35 21.671.614 % 9,99  
NIBAS 11,57 9.780.497 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5434 8,5863 % 0,31  
Frank 7,2290 7,2726 % 0,23  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 6,58  
Altın Gr. 391 391 1,43  
Cumhuriyet 2.535 2.554 7,70  
Tam 2.609 2.621 7,80  
Yarım 1.267 1.282 3,80  
Çeyrek 634 642 1,90  
Gümüş.Ons 18,05 18,11 0,07  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,01  
B. Petrol 42,73 42,73 0,70  
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