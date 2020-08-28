***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TFVFAS82019 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.370.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.370.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.370.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.08.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS82019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.370.000İhraç Fiyatı 0,96971Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.08.2020Kayıt Tarihi 27.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 200.370.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 30.04.2020 vade sonu 28.08.2020 olan 120 gün vadeli finansman bonolarının itfası 28.08.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871586BIST