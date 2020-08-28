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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.08.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TFVFAS82019 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.370.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.370.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS82019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.370.000
İhraç Fiyatı 0,96971
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.08.2020
Kayıt Tarihi 27.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 200.370.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 30.04.2020 vade sonu 28.08.2020 olan 120 gün vadeli finansman bonolarının itfası 28.08.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871586


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,62 75.860.268 % 10,00  
RALYH 6,49 20.372.059 % 10,00  
METUR 2,75 4.617.851 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 38.043.343 % 9,96  
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Dolar 7,3357 7,3428 % -0,19  
Euro 8,7160 8,7256 % 0,28  
Sterlin 9,7322 9,7810 % 0,64  
Frank 8,0729 8,1216 % 0,27  
Riyal 1,9520 1,9618 % -0,08  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 28,28  
Altın Gr. 463 463 6,89  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,47 27,50 0,46  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,11  
B. Petrol 45,75 45,75 0,15  
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