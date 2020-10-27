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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.300.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.300.000
İhraç Fiyatı 0,9645
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.nin 60.300.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.10.2020 vade sonu 25.01.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla 26.10.2020 tarihinde talep toplanmış olup 27.10.2020 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 26102020 VFAS FB.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884369


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OSMEN 22,00 1.052.609 % 10,00  
YBTAS 15.069,80 213.349 % 10,00  
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Altın Gr. 502 502 7,22  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,48 24,51 0,22  
Gümüş Gr. 6,42 6,44 0,13  
B. Petrol 41,63 41,63 0,80  
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