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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.11.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırıcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 66.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 66.270.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12131
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.270.000
İhraç Fiyatı 0,9747
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 66.270.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.11.2020 vade sonu 04.01.2021 olan 62 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 02.11.2020 tarihinde talep toplanmış olup 03.11.2020 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 02112020 VFAS FB.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885772


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MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
KARTN 2.193,30 245.420.332 % 9,99  
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Frank 9,2880 9,3440 % 1,59  
Riyal 2,2682 2,2795 % 1,08  
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Altın Ons 1.907 1.907 11,36  
Altın Gr. 523 523 8,51  
Cumhuriyet 3.470 3.522 72,00  
Tam 3.452 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 24,26 24,30 0,19  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,12  
B. Petrol 40,15 40,15 1,18  
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