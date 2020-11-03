***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırıcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 66.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 66.270.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.01.2021Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS12131Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.270.000İhraç Fiyatı 0,9747Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 66.270.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.11.2020 vade sonu 04.01.2021 olan 62 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 02.11.2020 tarihinde talep toplanmış olup 03.11.2020 tarihinde ihraç edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 02112020 VFAS FB.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885772BIST