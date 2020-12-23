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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.12.2020 16:49



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 129.780.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 129.780.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32121
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 129.780.000
İhraç Fiyatı 0,9568
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 129.780.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 23.12.2020 vade sonu 23.03.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 23.12.2020 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 22122020 VFAS FB (002).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894475


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BRYAT 612,80 118.570.814 % 10,00  
HATEK 15,29 37.272.389 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.574.404 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
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Riyal 2,0289 2,0391 % -0,29  
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Altın Ons 1.874 1.874 12,32  
Altın Gr. 461 461 2,78  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 50,56 50,56 0,48  
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