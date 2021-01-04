***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2021 17:20
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS12131 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 66.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 66.270.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 10,03
|Açılış
|: 463,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.272.756
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.846.050
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.721.387
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.861.722
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.573.810
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.418.605.245
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.375.197.615
|% -0,29
|
|SISE
|7,37
|1.166.157.034
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|760.346.363
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|891.370.178
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,92
|683.256.193
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|414.797.027
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4105
|7,4189
|% -0,15
|
|Euro
|9,0971
|9,1082
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0407
|10,0911
|% -0,85
|
|Frank
|8,3778
|8,4282
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9692
|1,9790
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,69
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,24
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında