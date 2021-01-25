***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.01.2021 16:20
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS12123 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.300.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.300.000
İhraç Fiyatı 0,9645
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.01.2021
Kayıt Tarihi 22.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.nin 60.300.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.10.2020 vade sonu 25.01.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 25.01.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904189
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