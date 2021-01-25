***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS12123 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.300.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.300.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.01.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS12123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.300.000İhraç Fiyatı 0,9645Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.01.2021Kayıt Tarihi 22.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.01.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.nin 60.300.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.10.2020 vade sonu 25.01.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 25.01.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904189BIST