***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS22114 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 229.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 229.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.02.2021Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS22114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 229.000.000İhraç Fiyatı 0,9661Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2021Kayıt Tarihi 29.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 229.000.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 13.11.2020 vade sonu 01.02.2021 olan 80 gün vadeli finansman bonolarının itfası 01.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906714BIST