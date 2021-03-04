***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2021 16:54
2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 173.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 173.250.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 173.250.000
İhraç Fiyatı 0,959
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2021
Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.nin 173.250.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 04.12.2020 vade sonu 04.03.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 04.03.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915129
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