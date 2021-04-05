***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.04.2021 Tarihinde Yayınlanan Bildirim Düzeltme.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Fiyatı 0,95412 olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 160.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 160.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS72119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000İhraç Fiyatı 0,95412Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin160.000.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 02.04.2021 vade sonu 01.07.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla talep toplanmış olup 02.04.2021 tarihinde ihraç edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 01042021 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923216BIST