***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS52111 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 194.520.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 194.520.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.05.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS52111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 194.520.000İhraç Fiyatı 0,9575Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.05.2021Kayıt Tarihi 30.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 194.520.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 01.02.2021 vade sonu 03.05.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının itfası 03.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934140BIST