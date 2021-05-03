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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.05.2021 16:31



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 965.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 114.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 114.800.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.800.000
İhraç Fiyatı 0,94092
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 114.800.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.05.2021 vade sonu 31.08.2021 olan 120 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 03.05.2021 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 29042021 VFAS FB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934147


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CLEBI 247,50 18.635.267 % 10,00  
PEKGY 1,32 66.594.181 % 10,00  
MRSHL 271,70 1.797.296 % 10,00  
DAGHL 12,55 2.109.884 % 9,99  
INTEM 48,68 9.917.236 % 9,99  
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Dolar 8,2950 8,2984 % 0,28  
Euro 10,0056 10,0150 % 0,45  
Sterlin 11,4909 11,5485 % 0,79  
Frank 9,0517 9,1063 % 0,28  
Riyal 2,2049 2,2160 % 0,23  
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16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 19,12  
Altın Gr. 477 477 6,48  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,42 26,45 0,51  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,16  
B. Petrol 66,95 66,95 0,19  
Seans Raporu 16:41
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