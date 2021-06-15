Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2021 12:18



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hak.(Isın Kodu Düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 965.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 110.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.850.000
İhraç Fiyatı 0,95455
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 110.850.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 14.06.2021 vade sonu 13.09.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 14.06.2021 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 10062021 VFAS FB.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942345


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.442
Değişim :  -0,86% |  -12,50
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 277,20 4.795.696 % 10,00  
UZERB 41,80 397.115 % 10,00  
TUREX 10,21 83.963.210 % 9,90  
EMNIS 23,58 1.200.380 % 9,67  
EUKYO 7,03 6.037.366 % 9,33  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Dolar 8,5495 8,5521 % 0,98  
Euro 10,3575 10,3641 % 0,94  
Sterlin 11,9919 12,0520 % 0,68  
Frank 9,4768 9,5339 % 1,06  
Riyal 2,2769 2,2884 % 1,13  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 0,90  
Altın Gr. 514 514 5,50  
Cumhuriyet 3.400 3.451 69,00  
Tam 3.381 3.466 62,25  
Yarım 1.634 1.677 30,11  
Çeyrek 820 838 15,06  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 -0,12  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,03  
B. Petrol 73,74 73,74 0,88  
Seans Raporu 15:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru