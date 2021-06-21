***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 112.700.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 112.700.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.700.000İhraç Fiyatı 0,95455Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 112.700.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 21.06.2021 vade sonu 20.09.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 21.06.2021 tarihinde ihraç edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 18062021 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943412BIST