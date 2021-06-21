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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2021 17:05



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 965.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 112.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 112.700.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS92125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.700.000
İhraç Fiyatı 0,95455
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 112.700.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 21.06.2021 vade sonu 20.09.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 21.06.2021 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 18062021 VFAS FB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943412


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YAYLA 4,29 20.152.919 % 10,00  
BOBET 6,27 559.432.431 % 10,00  
EUKYO 8,69 15.386.616 % 10,00  
OZBAL 10,12 8.006.600 % 10,00  
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Sterlin 12,1699 12,2310 % 1,17  
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Riyal 2,3320 2,3436 % 0,39  
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Altın Ons 1.785 1.785 20,71  
Altın Gr. 503 503 6,98  
Cumhuriyet 3.322 3.372 28,00  
Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş.Ons 26,01 26,03 0,22  
Gümüş Gr. 7,32 7,32 0,07  
B. Petrol 74,33 74,33 0,82  
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