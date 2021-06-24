***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 204.130.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 204.130.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.09.2021Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.130.000İhraç Fiyatı 0,95241Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 204.130.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 24.06.2021 vade sonu 27.09.2021 olan 95 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 24.06.2021 tarihinde ihraç gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 23062021 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943990BIST