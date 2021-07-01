***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS72119 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 160.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 160.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS72119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000İhraç Fiyatı 0,95412Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.07.2021Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin160.000.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 02.04.2021 vade sonu 01.07.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 01.07.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945460BIST