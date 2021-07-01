***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 16:10
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS72119 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 965.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 160.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 160.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
İhraç Fiyatı 0,95412
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2021
Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin160.000.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 02.04.2021 vade sonu 01.07.2021 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 01.07.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945460
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