***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS82118 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 114.800.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 114.800.000Türü Finansman BonosuVadesi 31.08.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS82118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 114.800.000İhraç Fiyatı 0,94092Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.08.2021Kayıt Tarihi 27.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 114.800.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 03.05.2021 vade sonu 31.08.2021 olan 120 gün vadeli finansman bonolarının itfası 31.08.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960989BIST