***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS92125 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 112.700.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 112.700.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 18.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.700.000İhraç Fiyatı 0,95455Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.09.2021Kayıt Tarihi 17.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 112.700.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 21.06.2021 vade sonu 20.09.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının itfası 20.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964550BIST