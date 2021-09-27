***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS92133 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 204.130.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 204.130.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.09.2021Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.130.000İhraç Fiyatı 0,95241Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.09.2021Kayıt Tarihi 24.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 204.130.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 24.06.2021 vade sonu 27.09.2021 olan 95 gün vadeli finansman bonolarının itfası 27.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965345BIST