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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.09.2021 16:37



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFAS92133 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 965.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 204.130.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 204.130.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS92133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.130.000
İhraç Fiyatı 0,95241
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.09.2021
Kayıt Tarihi 24.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 204.130.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 24.06.2021 vade sonu 27.09.2021 olan 95 gün vadeli finansman bonolarının itfası 27.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965345


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PKENT 2.601,20 24.885.473 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.805.857 % 9,98  
YEOTK 80,50 63.368.447 % 9,97  
OYLUM 12,79 17.876.153 % 9,97  
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Tam 3.285 3.368 -0,69  
Yarım 1.588 1.629 -0,34  
Çeyrek 796 815 -0,17  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,20  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,56 78,56 1,33  
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