***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 17:30
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 780.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95716
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 08.10.2021 vade sonu 06.01.2022 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 08.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfFaktoring-İB.pdf
EK: 2 06102021 VFAS FB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968929
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