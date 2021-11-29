***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 780.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 207.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 207.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.02.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS22213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.000.000İhraç Fiyatı 0,96049Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 207.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 29.11.2021 vade sonu 28.02.2022 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 29.11.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfFaktoring-İB.pdfEK: 2 TRFVFAS22213.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980104BIST