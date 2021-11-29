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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.11.2021 17:20
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 780.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 207.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 207.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.000.000
İhraç Fiyatı 0,96049
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 207.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 29.11.2021 vade sonu 28.02.2022 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 29.11.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfFaktoring-İB.pdf
EK: 2 TRFVFAS22213.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980104


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ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
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Altın Gr. 735 735 22,39  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 -0,26  
Gümüş Gr. 9,39 9,41 0,21  
B. Petrol 74,37 74,37 2,78  
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