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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2022 15:31
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFAS12222 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 467.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 467.180.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 467.180.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 467.180.000
İhraç Fiyatı 0,96951
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2022
Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 467.180.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.10.2021 vade sonu 05.01.2022 olan 70 gün vadeli finansman bonolarının itfası 05.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988912


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,57 1.830.196 % 10,00  
UZERB 42,34 1.472.628 % 9,97  
DOBUR 93,80 3.453.716 % 9,96  
HURGZ 2,02 24.665.064 % 9,78  
EKIZ 7,34 606.580 % 9,39  
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15:30 Alış Satış %  
Dolar 13,4675 13,4775 % 0,52  
Euro 15,2164 15,2787 % 0,84  
Sterlin 18,1512 18,2423 % 0,40  
Frank 14,6299 14,7181 % 0,41  
Riyal 3,5700 3,5879 % 0,32  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 2,98  
Altın Gr. 785 785 2,77  
Cumhuriyet 5.215 5.294 45,00  
Tam 5.187 5.322 39,81  
Yarım 2.507 2.575 19,26  
Çeyrek 1.257 1.287 9,63  
Gümüş.Ons 23,01 23,05 -0,03  
Gümüş Gr. 9,94 9,95 0,01  
B. Petrol 80,43 80,43 0,43  
Seans Raporu 15:30
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