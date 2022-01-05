***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS12222 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 467.180.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 467.180.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 467.180.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.01.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS12222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 467.180.000İhraç Fiyatı 0,96951Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.01.2022Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 467.180.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.10.2021 vade sonu 05.01.2022 olan 70 gün vadeli finansman bonolarının itfası 05.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988912BIST