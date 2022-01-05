***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 805.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 167.630.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 167.630.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.03.2022Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS32212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.630.000İhraç Fiyatı 0,962984Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 167.630.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 05.01.2022 vade sonu 08.03.2022 olan 61 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla talep toplanmış olup 05.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfFaktoing3-İB.pdfEK: 2 04012022 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989030BIST