***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2022 17:23
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 805.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 167.630.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 167.630.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.630.000
İhraç Fiyatı 0,962984
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 167.630.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 05.01.2022 vade sonu 08.03.2022 olan 61 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla talep toplanmış olup 05.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfFaktoing3-İB.pdf
EK: 2 04012022 VFAS FB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989030
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