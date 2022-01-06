***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2022 17:43
000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95716
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2022
Kayıt Tarihi 05.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 08.10.2021 vade sonu 06.01.2022 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 06.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989533
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1331
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
18:0515,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1566
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
18:05793,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,54
|Açılış
|: 793,33
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.737.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.622.560
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|70.057.533
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.675.528
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.592.343
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 4,02
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% -2,14
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% -0,57
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% -1,31
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7728
|13,7994
|% 0,96
|
|Euro
|15,5792
|15,6115
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6186
|18,7120
|% 0,92
|
|Frank
|14,9548
|15,0449
|% 0,92
|
|Riyal
|3,6658
|3,6842
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-19,76
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
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Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM