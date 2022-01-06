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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2022 17:43
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS12214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95716
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2022
Kayıt Tarihi 05.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 08.10.2021 vade sonu 06.01.2022 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 06.01.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989533


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UZERB 46,56 1.704.329 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.737.851 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.405.108 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.684.993 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.903.337 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7728 13,7994 % 0,96  
Euro 15,5792 15,6115 % 0,95  
Sterlin 18,6186 18,7120 % 0,92  
Frank 14,9548 15,0449 % 0,92  
Riyal 3,6658 3,6842 % 1,13  
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Altın Ons 1.790 1.790 -19,76  
Altın Gr. 793 793 -1,74  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,06 22,08 -0,66  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 -0,20  
B. Petrol 82,31 82,31 1,51  
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