***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2022 17:18
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS22213 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 780.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 207.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 207.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.000.000
İhraç Fiyatı 0,96049
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2022
Kayıt Tarihi 25.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 207.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 29.11.2021 vade sonu 28.02.2022 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının itfası 28.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005125
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