***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS22213 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 780.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 207.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 207.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.02.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS22213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.000.000İhraç Fiyatı 0,96049Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.02.2022Kayıt Tarihi 25.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 207.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 29.11.2021 vade sonu 28.02.2022 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının itfası 28.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005125BIST