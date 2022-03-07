***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS32212 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 805.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 167.630.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 167.630.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.03.2022Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS32212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.630.000İhraç Fiyatı 0,96298Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.03.2022Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 167.630.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 05.01.2022 vade sonu 07.03.2022 olan 61 gün vadeli finansman bonolarının itfası 07.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007895BIST