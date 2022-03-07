***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.03.2022 17:11
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS32212 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 805.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 167.630.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 167.630.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.630.000
İhraç Fiyatı 0,96298
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.03.2022
Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 167.630.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 05.01.2022 vade sonu 07.03.2022 olan 61 gün vadeli finansman bonolarının itfası 07.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007895
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