***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Yönetim Kurulu KararıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.134.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 91.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.10.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27ISIN Kodu TRFVFASE2225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.500.000İhraç Fiyatı 0,93628Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 91.500.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.07.2022 vade sonu 27.10.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 27.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi 2022 (4).pdfEK: 2 TRFVFASE2225.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048226BIST