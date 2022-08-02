***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS82217 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 805.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 320.060.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 320.060.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.08.2022Vade (Gün Sayısı) 148Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS82217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 320.060.000İhraç Fiyatı 0,92917Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.08.2022Kayıt Tarihi 01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.08.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş'nin 320.060.000 TL nominal değerde vade başlangıcı 07.03.2022 vade sonu 02.08.2022 olan 148 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfFaktoing3-İB.pdfEK: 2 03032022 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051204BIST