***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2022 17:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFAS82217 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 805.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 320.060.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 320.060.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 148
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 320.060.000
İhraç Fiyatı 0,92917
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.08.2022
Kayıt Tarihi 01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.08.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş'nin 320.060.000 TL nominal değerde vade başlangıcı 07.03.2022 vade sonu 02.08.2022 olan 148 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfFaktoing3-İB.pdf
EK: 2 03032022 VFAS FB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051204
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