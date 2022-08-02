***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









nominal değerde vade başlangıcı 02.08.2022 vade sonu 02.11.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi 2022.pdfEK: 2 TRFVFASK2219.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051236BIST