***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2022 18:34
nominal değerde vade başlangıcı 02.08.2022 vade sonu 02.11.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi 2022.pdf
EK: 2 TRFVFASK2219.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051236
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0498
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.024,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9416
|17,9432
|% 0,32
|
|Euro
|18,2974
|18,3189
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,8585
|21,9681
|% -0,03
|
|Frank
|18,7362
|18,8490
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7620
|4,7859
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,90
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.833
|6.902
|19,00
|
|Yarım
|3.330
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM