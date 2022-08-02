***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2022 19:08
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Planlanan MAksimum Nominal Tutarın Sehven Hatalı Yazılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.134.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 436.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 436.730.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
ISIN Kodu TRFVFASK2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 436.730.000
İhraç Fiyatı 0,93739
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 436.730.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 02.08.2022 vade sonu 02.11.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi 2022.pdf
EK: 2 TRFVFASK2219.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051266
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