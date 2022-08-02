***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Planlanan MAksimum Nominal Tutarın Sehven Hatalı YazılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.134.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 436.730.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 436.730.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50ISIN Kodu TRFVFASK2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 436.730.000İhraç Fiyatı 0,93739Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 436.730.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 02.08.2022 vade sonu 02.11.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.08.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi 2022.pdfEK: 2 TRFVFASK2219.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051266BIST