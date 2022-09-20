***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS92216 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFVFAS92216 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 805.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı ek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 281.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 281.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.09.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,46Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 281.000.000İhraç Fiyatı 0,94194Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.09.2022Kayıt Tarihi 19.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 281.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş'nin 281.000.000 TL nominal değerde vade başlangıcı 22.06.2022 vade sonu 20.09.2022 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının itfası 20.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfFaktoing3-İB.pdfEK: 2 TRFVFAS92216.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064271BIST