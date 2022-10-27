Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2022 17:24
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.134.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 91.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,81
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFASE2225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.500.000
İhraç Fiyatı 0,93628
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2022
Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 91.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 91.500.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.07.2022 vade sonu 27.10.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının itfası 27.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi 2022 (4).pdf
EK: 2 TRFVFASE2225.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074698


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:353.879
Değişim :  -1,41% |  -55,54
Açılış :  3.929  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
3.930 En Düşük
3.878
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5777 18,5820 % -0,09  
Euro 18,4579 18,4915 % -0,31  
Sterlin 21,4606 21,5683 % 0,15  
Frank 18,5763 18,6882 % -0,60  
Riyal 4,9338 4,9585 % 0,01  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 -20,98  
Altın Gr. 981 981 -12,72  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.587 6.669 -67,00  
Yarım 3.210 3.261 -33,00  
Çeyrek 1.610 1.630 -17,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,45  
Gümüş Gr. 11,44 11,47 -0,27  
B. Petrol 93,53 93,53 -1,51  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru