***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2022 17:24
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.134.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 91.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,81
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFASE2225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.500.000
İhraç Fiyatı 0,93628
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2022
Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 91.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 91.500.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.07.2022 vade sonu 27.10.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının itfası 27.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi 2022 (4).pdf
EK: 2 TRFVFASE2225.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074698
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