***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFVFASE2225 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.134.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 91.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2022Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,81Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFASE2225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.500.000İhraç Fiyatı 0,93628Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.10.2022Kayıt Tarihi 26.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 91.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 91.500.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 27.07.2022 vade sonu 27.10.2022 olan 92 gün vadeli finansman bonolarının itfası 27.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi 2022 (4).pdfEK: 2 TRFVFASE2225.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074698BIST