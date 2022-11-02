***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.117.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 13.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 597.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 597.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.02.2023Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,31Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS22312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.10.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 597.500.000İhraç Fiyatı 0,94062Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.02.2023Kayıt Tarihi 03.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 597.500.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 597.500.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 02.11.2022 vade sonu 06.02.2023 olan 96 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.11.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi.pdfEK: 2 TRFVFAS22312.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076284BIST