***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 17:18
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.117.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 597.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 597.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,31
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS22312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.10.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 597.500.000
İhraç Fiyatı 0,94062
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.02.2023
Kayıt Tarihi 03.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 597.500.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Der.A.Ş. uzun vadeli AA, kısa vadeli A-1 24.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 597.500.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 02.11.2022 vade sonu 06.02.2023 olan 96 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 02.11.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi.pdf
EK: 2 TRFVFAS22312.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076284
BIST