***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.12.2022 17:23
ecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzun vadeli AA+ ve kısa vadeli A-1 24.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 223.010.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 21.12.2022 vade sonu 29.03.2023 olan 98 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 21.12.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 TRFVFAS32311.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089004
BIST
17:215.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,92
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:2118,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:2119,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:211.090,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.090,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:21
|EGEEN
|5.342,20
|643.757.305
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|344.806.655
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.694.815
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|117.080.379
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|ARASE
|203,40
|260.324.075
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|12.470.346
|% -8,67
|
|ITTFH
|3,77
|200.404.203
|% -8,05
|
|RYSAS
|23,26
|70.946.734
|% -6,96
|
|MAKTK
|6,45
|129.988.149
|% -6,66
|
|KRDMD
|18,94
|7.145.063.609
|% 4,01
|
|THYAO
|144,20
|6.028.950.036
|% -1,17
|
|AKBNK
|19,90
|5.204.287.360
|% -0,50
|
|EREGL
|42,22
|5.044.596.772
|% 0,67
|
|ASELS
|59,70
|5.035.015.630
|% -2,13
|
|EKGYO
|7,97
|3.556.300.033
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,94
|7.145.063.609
|% 4,01
|
|VAKBN
|12,28
|4.606.349.156
|% -3,23
|
|ISCTR
|12,83
|4.695.590.359
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,14
|4.059.169.642
|% -0,90
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6639
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8044
|19,8170
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5626
|22,6757
|% -0,34
|
|Frank
|20,0688
|20,1897
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9486
|4,9734
|% 0,09
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.347
|7.397
|0,00
|
|Yarım
|3.558
|3.616
|0,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36NUGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 955, 630 adet işlem
-
17:35DOBUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 67.70 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 396 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 35 artarak (% 0.64 ) 5, 887
-
17:33XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 110, 673.00 milyon TL de
-
17:33LKMNH
Yüzde 4.85 oranında artışla 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 938 adet işlem