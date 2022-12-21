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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.12.2022 17:23
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

ecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzun vadeli AA+ ve kısa vadeli A-1 24.11.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 223.010.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 21.12.2022 vade sonu 29.03.2023 olan 98 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 21.12.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 TRFVFAS32311.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089004


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KONYA 3.356,10 344.806.655 % 10,00  
ETILR 14,08 53.694.815 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.313 7.423 51,00  
Tam 7.347 7.397 0,00  
Yarım 3.558 3.616 0,00  
Çeyrek 1.784 1.807 0,00  
Gümüş.Ons 23,96 23,99 -0,20  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 -0,09  
B. Petrol 81,57 81,57 1,58  
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