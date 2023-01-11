***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.01.2023 13:46
lendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzun vadeli AA+ ve kısa vadeli A-1 24.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 539.990.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 11.01.2023 vade sonu 11.04.2023 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 11.01.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 02.12.2022.pdf
EK: 2 TRFVFAS42328.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100092
BIST
15:174.874
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -113,70
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1718,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1720,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:171.134,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.134,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SDTTR
|56,65
|6.434.590
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.996.894
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|292.498.207
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|353.138.655
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.429.275
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.087.035
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,90
|6.381.417.286
|% -0,99
|
|EREGL
|37,96
|4.616.030.429
|% 0,26
|
|ASELS
|55,45
|4.005.574.136
|% -4,64
|
|KOZAL
|548,50
|3.460.058.959
|% -2,58
|
|KRDMD
|17,90
|3.388.204.462
|% -1,32
|
|EKGYO
|8,42
|2.446.611.461
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,05
|2.339.895.986
|% -5,04
|
|KRDMD
|17,90
|3.388.204.462
|% -1,32
|
|KATMR
|2,12
|363.447.531
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,65
|449.538.593
|% -2,93
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7778
|% 0,02
|
|Euro
|20,1521
|20,1585
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6751
|22,7888
|% -0,31
|
|Frank
|20,1662
|20,2877
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.681
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,48
|