***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









lendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzun vadeli AA+ ve kısa vadeli A-1 24.11.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 539.990.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 11.01.2023 vade sonu 11.04.2023 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 11.01.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi 02.12.2022.pdfEK: 2 TRFVFAS42328.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100092BIST