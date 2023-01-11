Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2023 13:46
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

lendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzun vadeli AA+ ve kısa vadeli A-1 24.11.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 539.990.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 11.01.2023 vade sonu 11.04.2023 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup 11.01.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 02.12.2022.pdf
EK: 2 TRFVFAS42328.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100092


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:174.874
Değişim :  -2,28% |  -113,70
Açılış :  5.006  
Önceki Kapanış :  4.988  
En Yüksek
5.091 En Düşük
4.799
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 56,65 6.434.590 % 10,00  
ONCSM 30,92 1.528.623 % 9,96  
ULUFA 7,86 42.996.894 % 9,93  
BALAT 25,96 2.045.931 % 8,53  
PRDGS 7,42 292.498.207 % 7,38  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Dolar 18,7749 18,7778 % 0,02  
Euro 20,1521 20,1585 % -0,02  
Sterlin 22,6751 22,7888 % -0,31  
Frank 20,1662 20,2877 % -0,49  
Riyal 4,9843 5,0093 % -0,02  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -0,12  
Altın Gr. 1.136 1.137 2,75  
Cumhuriyet 7.643 7.759 25,00  
Tam 7.681 7.736 1,00  
Yarım 3.731 3.785 1,00  
Çeyrek 1.866 1.892 0,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 0,17  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 0,14  
B. Petrol 80,58 80,58 0,48  
Seans Raporu 15:17
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru