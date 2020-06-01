***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 17:12
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAATTİN ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
İLHAN ALPDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
AYNUR EKE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
METİN ALIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ERKUT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848134
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,09
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4729
|8,5154
|% 0,91
|
|Frank
|7,0522
|7,0947
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8084
|1,8175
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,97
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.503
|29,30
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,00
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|618
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,24
|38,24
|0,40
|