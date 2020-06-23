***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 16:46
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
İLHAN ALPDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
METİN ALIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ERKUT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
AYNUR EKE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852506
BIST
16:35116.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 875,59
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:356,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:357,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:35388,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,18
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.257.320
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.781.758
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.632.523
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,76
|640.145.389
|% -7,62
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.637.300
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|958.525.901
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|939.923.098
|% 1,46
|
|GARAN
|8,50
|685.228.676
|% -0,23
|
|TSPOR
|7,76
|640.145.389
|% -7,62
|
|SKBNK
|1,42
|574.849.717
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.637.300
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|958.525.901
|% 7,45
|
|ODAS
|2,16
|600.969.368
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|452.708.165
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5316
|8,5744
|% 0,25
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|8,00
|
|Altın Gr.
|389
|389
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.539
|15,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|16,30
|
|Yarım
|1.263
|1.273
|8,00
|
|Çeyrek
|633
|638
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,07
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|