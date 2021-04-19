***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2021 11:41
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 234500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 115500000 TRY 33 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 274375000 TRY 78,39
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 47968750 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13281250 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 8906250 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 5468750 TRY 1,57
TOPLAM 350000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929069
BIST
13:451.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,18
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:458,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
13:459,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7320
En Düşük
9,6196
13:45463,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,36
|Açılış
|: 463,73
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:45
|FENER
|31,90
|23.239.437
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.366.794
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|447.683
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|129.624.958
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.894.464
|% 9,55
|
|ANELE
|5,49
|56.132.941
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|136.319.637
|% -10,00
|
|SUMAS
|66,70
|102.652
|% -9,99
|
|SEYKM
|24,90
|10.390.571
|% -9,98
|
|LUKSK
|59,80
|6.640.790
|% -9,94
|
|EREGL
|18,32
|1.043.758.442
|% -0,11
|
|PETKM
|6,62
|790.157.992
|% 4,58
|
|GARAN
|7,15
|711.745.049
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,66
|624.806.815
|% -5,01
|
|SISE
|7,38
|417.093.663
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,87
|261.163.071
|% -1,06
|
|PETKM
|6,62
|790.157.992
|% 4,58
|
|GARAN
|7,15
|711.745.049
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|136.319.637
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|154.533.479
|% -1,85
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0697
|8,0740
|% 0,20
|
|Euro
|9,7204
|9,7276
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,1789
|11,2350
|% 0,51
|
|Frank
|8,7968
|8,8498
|% 0,84
|
|Riyal
|2,1447
|2,1554
|% 0,13
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,63
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|13,90
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|6,72
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,36
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,08
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,02
|