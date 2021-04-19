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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2021 11:41



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 234500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 115500000 TRY 33 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 274375000 TRY 78,39
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 47968750 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13281250 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 8906250 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 5468750 TRY 1,57
TOPLAM 350000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929069


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TKURU 295,30 5.366.794 % 9,98  
ORMA 36,48 447.683 % 9,95  
GSRAY 3,59 129.624.958 % 9,79  
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Altın Gr. 464 464 4,02  
Cumhuriyet 3.072 3.118 7,00  
Tam 3.058 3.135 13,90  
Yarım 1.478 1.516 6,72  
Çeyrek 741 758 3,36  
Gümüş.Ons 26,12 26,16 0,17  
Gümüş Gr. 6,80 6,81 0,08  
B. Petrol 66,75 66,75 -0,02  
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