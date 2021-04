***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 234500000 TRY 67 İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 115500000 TRY 33 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 274375000 TRY 78,39TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 47968750 TRY 13,70VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13281250 TRY 3,79VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 8906250 TRY 2,55VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 5468750 TRY 1,57TOPLAM 350000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929069BIST