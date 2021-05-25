***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2021 16:32
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
İLHAN ALPDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
METİN ALIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ERKUT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
AYNUR EKE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
OSMAN DEMİRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET HAKAN ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937817
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0907
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1482
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3990
En Düşük
10,2454
18:05516,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 9,54
|Açılış
|: 516,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,90
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4706
|8,4797
|% 1,08
|
|Euro
|10,3700
|10,3990
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,9480
|12,0079
|% 0,91
|
|Frank
|9,4130
|9,4697
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|16,22
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem