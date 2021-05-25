***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye DeğilİLHAN ALPDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye DeğilMETİN ALIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilERKUT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilAYNUR EKE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilOSMAN DEMİRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilMEHMET HAKAN ŞEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937817BIST