***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 16:44
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YAKUP ŞİMŞEK GENEL MÜDÜR YRD. Bankacı
HABİL KOÇ GENEL MÜDÜR YRD. Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007341
BIST
16:581.998
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -24,96
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:5814,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1404
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:5815,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0504
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:58891,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,35
|Açılış
|: 891,52
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AVOD
|1,41
|2.582.204
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|266.448.306
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.524.885
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.309.247
|% 9,95
|
|VERUS
|51,60
|35.937.987
|% 9,18
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|61.322.272
|% -7,38
|
|ACSEL
|23,88
|21.053.704
|% -6,43
|
|DOCO
|1.224,00
|25.383.541
|% -6,31
|
|DAGHL
|12,92
|2.453.399
|% -6,17
|
|KRDMD
|13,43
|4.018.860.498
|% -1,32
|
|EREGL
|34,26
|2.325.861.615
|% -3,06
|
|THYAO
|25,30
|1.631.611.418
|% -2,47
|
|ASELS
|24,44
|1.349.735.966
|% 2,60
|
|KOZAL
|129,10
|1.169.328.007
|% 0,16
|
|ODAS
|1,45
|451.361.362
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,43
|4.018.860.498
|% -1,32
|
|DOHOL
|2,88
|783.552.884
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,64
|494.290.354
|% -0,55
|
|PETKM
|7,97
|1.080.960.130
|% 0,89
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2484
|14,2550
|% 1,00
|
|Euro
|15,5576
|15,5984
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7763
|18,8705
|% 0,03
|
|Frank
|15,4024
|15,4952
|% 0,66
|
|Riyal
|3,7835
|3,8025
|% 0,89
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|8,20
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,88
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 84 kaybederek (% -1.48 ) 2, 248
-
17:07XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 23, 265.00 milyon TL de
-
17:07DOCO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 1, 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 215 adet işlem
-
17:06DOCO
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 1, 224.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 179 adet işlem
-
17:05EDATA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 131 adet işlem