***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 414441964 TRY 92,10VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17075893 TRY 3,79VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 11450893 TRY 2,55VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 7031250 TRY 1,56TOPLAM 450000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091653BIST