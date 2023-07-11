***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.07.2023 16:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 1000000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170442
BIST
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17:066.359
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 88,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0626,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0218
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0628,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0420
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:061.622,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.623,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DESA
|15,07
|68.918.616
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|162.174.819
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.886.376
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|60.852.629
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.178.808.257
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.774.007
|% -9,88
|
|IHAAS
|24,70
|200.673.354
|% -8,52
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|THYAO
|216,20
|6.432.660.329
|% 0,75
|
|YKBNK
|13,69
|5.950.150.560
|% 5,39
|
|ASTOR
|81,45
|5.491.036.062
|% 0,25
|
|AKBNK
|21,82
|5.047.787.373
|% 6,44
|
|KOZAL
|29,24
|4.943.785.068
|% 2,74
|
|YKBNK
|13,69
|5.950.150.560
|% 5,39
|
|EKGYO
|8,41
|2.988.937.754
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,61
|4.521.943.582
|% 4,43
|
|SKBNK
|3,00
|717.086.988
|% 3,81
|
|ADESE
|1,75
|436.737.112
|% -1,69
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1051
|26,1104
|% 0,08
|
|Euro
|28,6855
|28,6942
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,5728
|33,7412
|% 0,34
|
|Frank
|29,4605
|29,6379
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9387
|6,9735
|% 0,05
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,59
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.455
|10.649
|7,00
|
|Yarım
|5.227
|5.349
|4,00
|
|Çeyrek
|2.622
|2.675
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,00
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,53
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21DOHOL
Yüzde 4.97 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 058, 128 adet işlem
-
17:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 504, 508 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 38 artarak (% 1.75 ) 7, 010
-
17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZINV, DESA
-
17:19GEREL
Yüzde 9.90 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 942 adet işlem