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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.07.2023 16:55
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 1000000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170442


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BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 15,07 68.918.616 % 10,00  
IZINV 39,16 162.174.819 % 10,00  
IDEAS 41,80 48.193.003 % 10,00  
DERIM 16,61 46.392.302 % 10,00  
AYCES 220,30 63.886.376 % 9,99  
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17:06 Alış Satış %  
Dolar 26,1051 26,1104 % 0,08  
Euro 28,6855 28,6942 % 0,15  
Sterlin 33,5728 33,7412 % 0,34  
Frank 29,4605 29,6379 % 0,35  
Riyal 6,9387 6,9735 % 0,05  
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17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 7,77  
Altın Gr. 1.621 1.621 5,59  
Cumhuriyet 10.812 10.976 36,00  
Tam 10.455 10.649 7,00  
Yarım 5.227 5.349 4,00  
Çeyrek 2.622 2.675 2,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,04  
Gümüş Gr. 19,40 19,42 0,00  
B. Petrol 78,22 78,22 0,53  
Seans Raporu 17:06
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